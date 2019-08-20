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"Единая Россия" предложила повысить зарплату земским докторам

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
В партии готовы внести необходимые изменения в ближайшее время

В "Единой России" предложили оказывать поддержку врачам, которые переехали в сельскую местность по программе "Земский доктор". Так, партийцы в короткие сроки готовы законодательно ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат медикам, которые выбрали для работы сложные и труднодоступные регионы. Кроме того, отметил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак, следует закрепить институт наставничества для молодых врачей сроком от трех лет и дольше. 

"Помимо этого, необходимо ввести в законодательство особый статус бережливых поликлиник, что позволит финансово стимулировать переход всех поликлиник к новым подходам в работе с пациентами, избавиться от очередей к врачам", – заявил партиец.

Андрей Турчак. Фото: er.ru

Он также сделал акцент на том, что в партии согласны с Минздравом, который предложил освободить медицинские учреждения от налоговой нагрузки. Под "льготы" могут попасть поликлиники, ФАПы и амбулатории. В то же время Турчак напомнил, что к середине 2020 года все регионы должны утвердить программы модернизации первичной помощи.

"Фракции "Единая Россия" в региональных парламентах активно включатся в эту работу, организуют общественное обсуждение проектов программ с тем, чтобы они максимально отвечали интересам жителей", – подытожил единоросс. 

Сегодня, 20 августа, вопрос модернизации первичного звена здравоохранения поднял президент РФ Владимир Путин. Ее принципы правительству поручено подготовить к 1 октября. 

Ксения АНДРЕЕВА
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