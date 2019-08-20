Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп определился с послом в России

Им может стать первый замгоссекретаря

Американский президент Дональд Трамп хочет назначить послом США в России Джона Салливана.

Об этом сообщает The New York Times во вторник, 20 августа. Данную информацию изданию подтвердил источник в администрации главы государства.

Отмечается, что кандидатуру Салливана должны одобрить американские законодатели.

У Салливана нет большого дипломатического опыта. Он работал юристом в разных правительственных департаментах. Сейчас он занимает должность первого замгоссекретаря США.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Долг Украины перед Россией пустят на выкуп граждан

Реальных денег от Киева не дождаться

Россию заставят заплатить Украине за военное вторжение

Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей