Трамп определился с послом в России

Им может стать первый замгоссекретаря

Американский президент Дональд Трамп хочет назначить послом США в России Джона Салливана.

Об этом сообщает The New York Times во вторник, 20 августа. Данную информацию изданию подтвердил источник в администрации главы государства.

Отмечается, что кандидатуру Салливана должны одобрить американские законодатели.

У Салливана нет большого дипломатического опыта. Он работал юристом в разных правительственных департаментах. Сейчас он занимает должность первого замгоссекретаря США.

