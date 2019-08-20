Трамп определился с послом в России

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
328 новости
Американский президент Дональд Трамп хочет назначить послом США в России Джона Салливана.
Об этом сообщает The New York Times во вторник, 20 августа. Данную информацию изданию подтвердил источник в администрации главы государства.
Отмечается, что кандидатуру Салливана должны одобрить американские законодатели.
У Салливана нет большого дипломатического опыта. Он работал юристом в разных правительственных департаментах. Сейчас он занимает должность первого замгоссекретаря США.
Реальных денег от Киева не дождаться
Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе