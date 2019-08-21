России посоветовали убрать ракеты за Урал

Эксперты боятся, что Москва и Вашингтон начнут новый этап гонки вооружений

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что США 18 августа испытали новейшую модификацию крылатой ракеты Tomahawk с помощью установки вертикального пуска, которая, пригодна только для ракет-перехватчиков.

Эсперт подтвердил ТАСС, что в использованной в минувшее воскресенье системе нет ни соответствующего программного обеспечения, ни аппаратуры для запуска наступательных баллистических или крылатых ракет.

По словам Кимболла, Россия и НАТО и должны подписать соглашение, определяющее, что альянс не будет размещать на территории Европы ракеты, нарушающие пункты ДРСМД. При этом Москва должна установить свои ракеты за Уралом, чтобы оттуда они не могли поразить территорию стран-участниц НАТО.

По мнению специалиста, эти меры помогут остановить новую ракетную гонку, которая может начаться сейчас, после того, как США в одностороннем порядке отказались от ДРСМД.

Вашингтон испытал новую ракету в воскресенье 18 августа. После этого российские эксперты сделали вывод, что в США давно готовились к выходу из соглашения, отмечает телеканал "Царьград".

