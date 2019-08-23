Россия объявила об угрозе неконтролируемой гонки вооружений

Геополитические амбиции США ни к чему хорошему не приведут

Мир оказался на грани новой гонки вооружения, которую будет невозможно контролировать. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза. Такой же позиции придерживается российский сенатор Владимир Джабаров.

Полянский подчеркнул, что союзники США способствуют тому, что возвращается из прошлого ситуация, когда американские ракеты направлены на европейские города со всех сторон.

"Мы со своей стороны первыми к такой мере не прибегнем",

- цитируют Полянского РИА Новости.

И.о. постпреда России в ООН отметил, что до такой ситуации, которую он описал, осталось недолго, потому что у американцев "чешутся руки, берет верх желание поиграть мускулами".

Он также заявил, как говорится в сообщении на сайте постпредства, что вслед за прекращением договора РСМД под угрозой оказался договор об ограничении стратегических наступательных вооружений – СНВ-3. Ведь американские политики не раз говорили о том, что США не заинтересованы в этом документе в том виде, в котором он существует сейчас.

Полянский добавил, что Запад, как передает "Пятый канал", живет в другой реальности, где достаточно голословных обвинений, имя в виду распад договора РСМД.

По его мнению, пишет телеканал "360", США специально нарушали ДРСМД, чтобы его разрушить. Эту версию подтверждают недавние испытания американских ракет, которые были запрещены договором. От дальнейшего диалога, по словам Полянского, по сдерживанию гонки вооружения зависит судьба человечества.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, Полянский напомнил миру о здравом смысле.

"Если не будет никакого сдерживающего фактора для вооружений, то в любой момент может случиться беда. Никому мало не покажется. Но мне кажется, США просто потеряли страх и не осознают опасности ядерного оружия",

– обеспокоен сенатор.

Он уверен, что странам необходимо срочно садиться за стол переговоров.

Как напоминает агентство НСН, США вышли из ДРСМД 2 августа, обвинив Россию в нарушении договора. В Москве не раз опровергали эти голословные обвинения.