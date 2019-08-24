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В России отреагировали на обещание поднять украинский флаг над Владивостоком

В России ужаснулись обещанием поднять украинский флаг над Владивостоком
Фото: www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ назвала это заявление "чудовищным"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил, что Незалежная победит в "войне" с Россией, а Европа будет простираться от "Лиссабона до Владивостока", когда над последним поднимут украинский флаг. Мария Захарова возмутилась словами украинского чиновника.

Такое заявление Омелян сделал на открытии выставки "Фактор свободы" в Киеве, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия, по его мнению, "глубокого европейская страна". Чиновник Незалежной добавил, что уверен в победе Украины в "очередной битве" с Россией.

"Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад", – транслировал речь Омеляна "Политнавигатор".

Официальный представитель МИД РФ пришла в ужас от слов Министр инфраструктуры Украины, отметив, что его заявление не столько "глупое", сколько "чудовищное", так как сто лет назад Владивосток был оккупирован.

"Ведь в 1918-1919 годах назад Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И это "как сто лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе. То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции", – написала Захарова в своем Facebook.

Полина ИВАНОВА
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