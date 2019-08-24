На Украине раскрыли опасность особого статуса Донбасса

В Киеве по традиции обвинили Россию в угрожающей стране цепи событий

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что если Донбассу предоставить особый статус, то это будет "путь в никуда". Незалежная таким образом, по мнению нардепа, создаст прецедент, развив конфликт внутри государства.

"И это путь в никуда. Это цепь событий, которую сознательно запускает российская сторона, манипулируя нами",

– сказал Гетманцев в эфире NewsOne.

Он добавил, что внутриукраинский конфликт станет лишь серьезнее, что приведет к федерализации страны с последующей ее утратой. Политик подчеркнул, что нельзя опираться лишь на экономическую выгоду в восстановлении отношений с Донбассом и Россией, ведь, по его словам, некоторыми вещами нельзя торговать.

"Нельзя торговать скидкой на газ или ценой в обмен на национальные интересы, нельзя обсуждать предоставление отдельного статуса территории и проведение там выборов, если это само по себе утопия", - добавил нардеп.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014-м, но власти Украины до си пор его не ввели. В 2018-м его действие депутаты продлили до конца 2019-го. В документе сказано, что Донбасс получит особый статус при определенных условиях, в том числе при выводе "незаконных формирований" с этих территорий.