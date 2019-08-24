Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Евросовет призвал пригласить Украину на G7 вместо России

Евросовет призвал пригласить Украину на G7 вместо России
Фото: www.globallookpress.com
Незалежную хотят видеть в качестве гостя

Глава Евросовета Дональд Туск считает, что Россию не стоит приглашать обратно в "Большую семерку". Однако он предложил коллегам подумать над тем, чтобы позвать Украину понаблюдать за следующей встречей.

Такое заявление Туск сделал в Биаррице, где состоится саммит G7. Он напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что Россию стоит вернуть в организацию, потому что "аннексия Крыма была частично оправдана", как год назад сказал глава Белого дома. 

"Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой и предложением, потому что условия исключения РФ в 2014 году все еще остались действительными",

цитирует Туска РИА Новости.

Он также считает, что Москву нельзя приглашать и по новым причинам. В качестве примера он назвал "провокацию в Азовском море", имея в виду конфликт в Керченском проливе, когда три корабля Украины нарушили границу РФ.

"Когда Россия была впервые приглашена в G7, считалось, что она последует по пути либеральной демократии, прав человека и верховенства закона. Кто из нас может с полной уверенностью сказать, что РФ находится на этом пути?" – добавил Туск.

Глава Евросовета также отметил, что было бы лучше, по его мнению, позвать Украину в качестве гостя. Туск якобы обсуждал эту возможность с президентом Незалежной Владимиром Зеленским и тот заинтересовался. 

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. Украина не признала выбор крымчан, как и Запад. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Гренландия вошла в состав США

Молитвы американского лидера услышаны

В Пекине заткнули рот американцам

Китай призвал США не читать другим странам нотации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей