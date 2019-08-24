Евросовет призвал пригласить Украину на G7 вместо России

Незалежную хотят видеть в качестве гостя

Глава Евросовета Дональд Туск считает, что Россию не стоит приглашать обратно в "Большую семерку". Однако он предложил коллегам подумать над тем, чтобы позвать Украину понаблюдать за следующей встречей.

Такое заявление Туск сделал в Биаррице, где состоится саммит G7. Он напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что Россию стоит вернуть в организацию, потому что "аннексия Крыма была частично оправдана", как год назад сказал глава Белого дома.

"Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой и предложением, потому что условия исключения РФ в 2014 году все еще остались действительными",

– цитирует Туска РИА Новости.

Он также считает, что Москву нельзя приглашать и по новым причинам. В качестве примера он назвал "провокацию в Азовском море", имея в виду конфликт в Керченском проливе, когда три корабля Украины нарушили границу РФ.

"Когда Россия была впервые приглашена в G7, считалось, что она последует по пути либеральной демократии, прав человека и верховенства закона. Кто из нас может с полной уверенностью сказать, что РФ находится на этом пути?" – добавил Туск.

Глава Евросовета также отметил, что было бы лучше, по его мнению, позвать Украину в качестве гостя. Туск якобы обсуждал эту возможность с президентом Незалежной Владимиром Зеленским и тот заинтересовался.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. Украина не признала выбор крымчан, как и Запад.