Грузия "обнаружила" финансирование немецкий депутатов Россией в Абхазии

Гражданам ФРГ из Тбилиси указали на "нарушения"

Участие немецких депутатов Стефана Койтера и Гуннара Линдеманна в президентских выборах в Абхазии, прошедших 25 августа, в качестве наблюдателей профинансировано со стороны РФ. Об этом заявил официальный уполномоченный министерства иностранных дел Грузии Владимир Константинидис.

Он отметил, что Тбилиси работал в "режиме превенции", т.е. предупреждения, с западными партнерами, "особенно с теми, чьи представители, могли прибыть на выборы" в Республику. По его словам, если бы не данная превентивная мера, то таких наблюдателей могло быть и больше.

Грузинский дипломат утверждает, что прибывшие в Абхазию немецкие парламентарии находятся под воздействием Москвы.

"У нас есть информация, что они, исходя из ультраправой ориентации их партии ("Альтернатива для Германии"), находятся под влиянием России. Российская сторона профинансировала их визит в Абхазию", – приводит газета "Взгляд" слова Константинидиса.

Немцы перед поездкой в Республику, подчеркнул представитель МИД Грузии, были в курсе того, что нарушат международное право и грузинские законы. Тбилиси и Берлин "находятся в коммуникации" по этой теме, добавил дипломат.

Посольство Германии в Грузии назвало визит депутатов Бундестага "частным", "без какого-либо официального мандата" от официального Берлина, цитирует портал "Грузия Online" заявление дипмиссии ФРГ.

На прошедших в воскресенье президентских выборах в Абхазии во второй тур по последним данным вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. Комментируя избирательный процесс в Республике, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что второй тур "пройдет в легитимном русле", пишет ТАСС.

