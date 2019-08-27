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"Заплачу, конечно": Путин угостил Эрдогана мороженым

Владимир Путин Реджеп Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Российское лакомство остается популярным в высших кругах

За 2 года мороженое, которое ел на Международном авиакосмическом салоне президент Владимир Путин стало дороже на 10 рублей.

Как сообщает РИА "Новости", в этом году пломбир стоит 70 руб., рожок 150 руб., в 2017 г. цены были ниже – тогда Путин купил пломбир за 60 руб., а на сдачу угостил всю сопровождавшую его делегацию. 

В этом году российский и турецкий президенты тоже полакомились мороженым. После осмотра авиашоу и экспозиций МАКС в павильонах аэропорта Жуковский Путин и Эрдоган направились к палатке.

Турецкому лидеру Владимир Владимирович посоветовал взять вологодское, а себе выбрал шоколадное и сливочное мороженое. Когда Эрдоган поинтересовался, заплатит ли Путин за него, российский президент ответил:

"Да, заплачу, конечно. Ты же гость мой".

После этого Путин дал продавщице пятитысячную купюру, а сдачу велел отдать министру на развитие авиационной промышленности, отмечает "Пятый канал". Однако затем глава России передумал и угостил мороженым членов делегаций Турции и РФ.

Валентина МАЙОРОВА
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