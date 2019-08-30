Ветераны американской разведки назвали Трампа "полезным идиотом" Путина

Поведение лидера Америки после саммита G7 натолкнуло разведчиков на недобрые мысли

Ветераны ФБР "обнаружили" в стенах Белого дома российский "актив". По их мнению, им оказался президент США Дональд Трамп. К такому выводу они пришли после его заявлений, сделанных за последнее время в адрес России и ее лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Business Insider.

В статье говорится, что недавняя поездка Трампа на саммит G7 в Биаррице была окружена скандалами, самым заметным из которых стала его "пылкая защита военной и кибер-агрессии России по всему миру и ее нарушение международного права на Украине".

Трамп неоднократно отказывался привлечь Москву к ответственности за присоединение Крыма в 2014 г. к РФ, обвинил бывшего президента Барака Обаму в не сопротивлении этому, выразил сочувствие Путину и подверг критике других членов G7 за то, что они не дали России место за столом переговоров, отмечается в материале.

Кроме "украинских грехов", издание навесило на Москву обычные мантры последних лет – якобы вмешательство в американские выборы в 2016-ом, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери в 2018 г., попытки хакеров атаковать энергосистемы США.

"Что, во имя Бога, заставило Трампа подумать, что было бы хорошей идеей попросить вернуть Россию к столу? Как это служит интересам национальной безопасности США?" – возмутился в своей оценке шагам хозяина Овального кабинета действующий агент ФБР на условиях анонимности.

То, как Трамп защищает Россию, возобновило опасения среди ветеранов разведки в том, что он может быть российским "активом", которым можно манипулировать или влиять на него, чтобы он служил интересам Москвы, отмечает издание. Хотя некоторые также предполагают, что президент США может просто выискивать пользу для будущих деловых сделок.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства юстиции, который тесно сотрудничал с экс-специальным адвокатом Робертом Мюллером, когда он был директором ФБР, не жалел слов, реагируя на выступление Трампа на саммите G7: "У нас есть российский актив, сидящий в Овальном кабинете".

"Нет внятного объяснения тому, почему президент сказал такие вещи. Позволить России сорваться с крючка за запугивание небольших стран, а затем обвинить Обаму в этом? Это прямо из книги Путина", – сыпал упреками экс-чиновник.

О наличии "российского актива в Белом доме" утверждает и недавно вышедший на пенсию спецагент ФБР Фрэнк Монтойя-младший. По его мнению, неустойчивое поведение Трампа и его вольные и часто ложные заявления идут вразрез со всем, что происходит в Штатах.

"Эти его заблуждения заставляют меня не спешить с выводами относительно того, что он российский актив. Полезный идиот – это более вероятно", – резюмировал Монтойя.

Другой бывший бывший секретный оперативник ЦРУ и частый критик Трампа Гленн Карл сказал Insider, что в течение многих лет у него не было "никаких вопросов", что президент ведет себя как "шпион для русских".

