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В России оценили план новой власти Украины по Донбассу

В России ужаснулись плану новой власти Украины по Донбассу
Алексей Пушков. Фото: www.globallookpress.com
Москва посоветовала Киеву читать внимательнее соглашения

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе. Последний пообещал все уладить за полгода. Однако у российского политика такие слова вызвали недоумение.

Пушков считает, что Пристайко для начала стоит научиться читать минские соглашения и не так, как делал его предшественник Павел Климкин. По мнению сенатора, план украинца амбициозен, но сомнителен.

"Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца",

- заявил Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее Пристайко сообщил, что если появятся подвижки в ситуации на Донбассе, то Киев рассмотрит вопросы выборов и амнистии. Украинский министр добавил, что для него не имеет сути, как будет достигнут мир – через минские соглашения или с помощью приглашения миротворческой миссии. По его словам, важен срок – полгода. 

Полина ИВАНОВА
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