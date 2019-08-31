В Латвии вычеркнули страну из состава СССР

Убрали латвийцы и другие балтийские республики из истории

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия, как и другие государства Прибалтики, никогда не входила в состав СССР. По мнению главы ведомства, Советский Союз "оккупировал" эти страны.

Такое заявление Ринкевичс сделал после того, как в Twitter МИД России опубликовали пост о независимости стран Прибалтики, которую они обрели в 1990-х. В сообщении говорилось о том, что это давало надежду на то, что балтийские республики Советского Союза будут "современными и демократическими правовыми государствами, но, к сожалению, этого так никогда и не произошло".

Глава МИД Латвии резко ответил на это сообщение. Он заявил, что МИД России врет, потому что, по его словам, балтийских советских республик никогда не было.

"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость и теперь являются современными, независимыми и правовыми государствами. Есть ложь, большая ложь и твиты МИД России",

– гневно отметил Ринкевичс в той же соцсети.

Посольство России в Латвии прокомментировало слова министра этой страны, подчеркнув, что не понимает его логику.

"Логика – это наука. Этот тезис, казалось, нельзя оспорить. Однако все возможно в нашем многоцветном мире. Латвийской ССР не существовало – была "оккупация". Каким же образом согласно Конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством? Нельзя выйти, предварительно не войдя", - иронично заметили в посольстве.