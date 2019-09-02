Черногория осудила Польшу за отношение к России

Полякам напомнили о роли Советского Союза в освобождении Европы

Черногорский президент Мило Джуканович заявил, что сожалеет о том, что Варшава не пригласила Москву на мемориальные мероприятия, посвященные восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал RTCG.

По мнению Джукановича, встреча мировых лидеров в польском городе Велюньбыла бы более полной, если бы туда приехали российские и сербские представители. Лидер Черногории напомнил, что СССР сыграл грандиозную роль в освобождении Европы и в общей победе союзников над фашизмом, отмечает RTCG.

В воскресенье, 1 сентября, в Польшу приехали президенты Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации из десятков других стран.

Российского лидера Владимира Путина в Велюнь на памятную встречу, посвященную началу второй мировой, не пригласили: Варшава заявила об этом еще в марте 2019 г., подчеркнув, что решение было принято с учетом современных реалий.

В ответ Кремль заявил, что любые подобные мероприятия не могут быть полноценными без участия России. Ряд российских политиков высказался еще более резко – лидер ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, что именно Польша стала виновником начала Второй мировой.

"Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись", -

написал политик в своем телеграм-канале.

В свою очередь, директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Москва не будет "зеркально" реагировать на действия Варшавы, отмечает телеграм-канал 360tv.