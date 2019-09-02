Грузия лишилась правительства

В республике Закавказья назревает масштабная перестановка кадров

Глава кабмина Грузии Мамука Бахтадзе покидает свой пост. О своем решении премьер объявил в Facebook.

"Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе", – написал Бахтадзе, объяснив причину своего ухода длинным сообщением.

Вслед за ним, согласно закону, должно сложить свои полномочия все правительство. Высокопоставленные чиновники будут работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового кабинета министров.