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Грузия лишилась правительства

В республике Закавказья назревает масштабная перестановка кадров

Глава кабмина Грузии Мамука Бахтадзе покидает свой пост. О своем решении премьер объявил в Facebook. 

"Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе", – написал Бахтадзе, объяснив причину своего ухода длинным сообщением. 

Вслед за ним, согласно закону, должно сложить свои полномочия все правительство. Высокопоставленные чиновники будут работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового кабинета министров. 

Ксения АНДРЕЕВА
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