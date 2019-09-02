Грузия лишилась правительства

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Глава кабмина Грузии Мамука Бахтадзе покидает свой пост. О своем решении премьер объявил в Facebook.
"Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе", – написал Бахтадзе, объяснив причину своего ухода длинным сообщением.
Вслед за ним, согласно закону, должно сложить свои полномочия все правительство. Высокопоставленные чиновники будут работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового кабинета министров.
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