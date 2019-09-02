Избиратели страны доверяют "Единой России"

Партия завоевала муниципалитеты

С начала 2019 года 59 регионов страны пережили 401 избирательную кампанию, посчитали эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). В преддверии единого дня голосования, назначенного на 8 сентября, они опубликовали доклад "Муниципальные выборы в 2019 году: результаты и тенденции". Согласно ему, "Единая Россия" сохранила лидирующие позиции.

"Совокупное число представителей "Единой России" среди победивших на выборах глав городов, муниципальных районов, поселений, и на выборах депутатов органов МСУ муниципальных районов, городов и поселений составило 1124 человека. Это 72,99% от общего числа избранных в ходе избирательных кампаний с января по август 2019 г.", – говорится в докладе.



Его авторы также подчеркивают, что большинство единороссов опередили других кандидатов на выборах глав районов, городских округов и поселений.

В первом полугодии, отмечается в документе, зафиксирована низкая активность избирателей, что сказалось на результативности оппозиции. В последствии данный факт может повлиять на ее участие в выборах. То есть преодолеть муниципальный фильтр оппозиционным кандидатам без поддержки партии власти будет крайне сложно.

Прошедший избирательный цикл активизировал самовыдвиженцев, гласит исследование. Они расположились следом за представителями "ЕР". Парламентская оппозиция в итоговом зачете не смогла подняться выше третьего места.