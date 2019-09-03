Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

Российское посольство в Великобритании осадило премьер-министра этого государства Бориса Джонсона за его сравнение СССР с гитлеровской Германией. Дипломаты назвали слова чиновника неприемлемыми.

Как говорится в сообщении, высказывание Джонсона вызывает удивление на фоне 80-летия начала Второй мировой.

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема",

– заявили в посольстве.

Российские дипломаты, передает издание "Свободная пресса", напомнили, что именно Великобритания до начала войны "попустительствовала захватнической политике нацистов" и мешала СССР создать альянс против гитлеровской Германии, в том числе и для защиты Польши. В сообщении посольства отмечается, что большинство британцев чтут союзничество их страны с СССР и отдают дань памяти жертвам.

Ранее Джонсон опубликовал в Twitter видеообращение, в котором он затронул обстоятельства начала Второй мировой войны. Премьер-министра Великобритании заявил, что в 1939-м Польша оказалась в сложном положении – между "фашистским молотом и коммунистической наковальней", пишет агентство НСН.