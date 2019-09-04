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Трамп поздравил поляков с поражением

Трамп поздравил поляков с поражением
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США сделал необычное заявление

Дональд Трамп передал поздравления Польше в связи с годовщиной начала Второй мировой войны.

Ролик со странным пожеланием американского президента появился на страничке в Twitter журналиста издания Vox. Когда у Трампа спросили, не желает ли он сказать что-то Польше в связи с восьмидесятой годовщиной этого события, американский лидер заявил, что просто хочет поздравить поляков.

Пикантности поздравлению американского лидера придает тот факт, что 1 сентября 1939 г. нацистские войска пересекли польско-германскую границу и завоевали Польшу.

Ранее сообщалось, что Трамп прилетит в Варшаву 31 августа, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны. Однако из-за разбушевавшегося урагана он остался в Америке, отправив вместо себя в Европу вице-президента Майка Пенса, напоминает НСН.

Валентина МАЙОРОВА
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