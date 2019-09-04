Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД

Стал известен
Василий Лановой. Фото: www.globallookpress.com
СМИ опубликовали имена кандидатов, которых поддержал народный артист СССР

Легенда советского кинематографа Василий Лановой призвал москвичей абстрагироваться от россказней оппозиционера Алексея Навального. По мнению известного актера, доверять следует лишь тем кандидатам, которые могут вести конструктивный диалог с властью.

Народный артист СССР предоставил свой список, который имеется в распоряжении редакции "Аргументы и факты". В нем – 45 кандидатов в депутаты.

Именно людей из этого перечня  всенародный любимец порекомендовал поддержать жителям столицы на выборах в Мосгордуму и не идти на поводу у главы так называемого ФБК.

"Он призывает голосовать против "провластных" кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует", – заявил Лановой. 

Напомним, до выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва остается меньше недели. Они пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Впервые москвичи смогут отдать свой голос с помощью мобильного телефона или компьютера. Электронный способ, который не является обязательным, доступен пока избирателям трех округов вместе с традиционным.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Нидерланды подделали запись "черных ящиков" МН17

Важнейшие параметры скрыли от общественности

"В очередь": претензии США к "Северному потоку - 2" сочли пустыми

Вашингтон бесится, потому что Москва не спросила его разрешения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей