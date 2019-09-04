Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД

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Легенда советского кинематографа Василий Лановой призвал москвичей абстрагироваться от россказней оппозиционера Алексея Навального. По мнению известного актера, доверять следует лишь тем кандидатам, которые могут вести конструктивный диалог с властью.
Народный артист СССР предоставил свой список, который имеется в распоряжении редакции "Аргументы и факты". В нем – 45 кандидатов в депутаты.
Именно людей из этого перечня всенародный любимец порекомендовал поддержать жителям столицы на выборах в Мосгордуму и не идти на поводу у главы так называемого ФБК.
"Он призывает голосовать против "провластных" кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует", – заявил Лановой.
Напомним, до выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва остается меньше недели. Они пройдут в единый день голосования, 8 сентября.
Впервые москвичи смогут отдать свой голос с помощью мобильного телефона или компьютера. Электронный способ, который не является обязательным, доступен пока избирателям трех округов вместе с традиционным.
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