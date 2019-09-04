Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД

СМИ опубликовали имена кандидатов, которых поддержал народный артист СССР

Легенда советского кинематографа Василий Лановой призвал москвичей абстрагироваться от россказней оппозиционера Алексея Навального. По мнению известного актера, доверять следует лишь тем кандидатам, которые могут вести конструктивный диалог с властью.

Народный артист СССР предоставил свой список, который имеется в распоряжении редакции "Аргументы и факты". В нем – 45 кандидатов в депутаты.

Именно людей из этого перечня всенародный любимец порекомендовал поддержать жителям столицы на выборах в Мосгордуму и не идти на поводу у главы так называемого ФБК.

"Он призывает голосовать против "провластных" кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует", – заявил Лановой.

Напомним, до выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва остается меньше недели. Они пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Впервые москвичи смогут отдать свой голос с помощью мобильного телефона или компьютера. Электронный способ, который не является обязательным, доступен пока избирателям трех округов вместе с традиционным.