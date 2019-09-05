Польша объяснила присутствие войск США в стране

Москва вынудила Варшаву пойти на ответные меры

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, заявил, что увеличение числа американских военнослужащих в Польше вызвано политикой России и изменением геополитической ситуации.

Политик подчеркнул, что Варшава не хочет воевать, но соблюдает принцип, согласно которому тот, кто хочет мира, должен готовиться к войне, отмечает РАР.

Именно из-за этого польская армия вооружается и становится более современной, способной бороться с сильным противником, добавил Качиньский.

Польско-американское соглашение предусматривает, что в стране будут развернуты 6 пунктов размещения военнослужащих США, напоминает RT.

