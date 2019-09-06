В Пентагоне рассказали о соперниках США в космосе

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Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд назвал космическое пространство зоной соперничества ведущих стран мира.
"В 1990-е годы, когда мы развертывали значительное количество сил в космосе, мы исходили из того, чтобы у нас не будет соперников в космосе. Сегодня... в числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран... Они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему", –
приводит ТАСС слова Данфорда.
Генерал добавил, что в настоящее время в космосе существует реальная угроза не только для военных, но и для коммерческих интересов США, отмечает телеканал "Царьград".
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