В Пентагоне рассказали о соперниках США в космосе

Конкуренция между странами перешагнула границы Земли

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд назвал космическое пространство зоной соперничества ведущих стран мира.

"В 1990-е годы, когда мы развертывали значительное количество сил в космосе, мы исходили из того, чтобы у нас не будет соперников в космосе. Сегодня... в числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран... Они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему", –

приводит ТАСС слова Данфорда.

Генерал добавил, что в настоящее время в космосе существует реальная угроза не только для военных, но и для коммерческих интересов США, отмечает телеканал "Царьград".

