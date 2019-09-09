Честно и конкурентно: в столице прошли выборы в Мосгордуму

Попытка оппозиции смешать местную и глобальную политические повестки провалилась

Москва выбрала Городскую Думу. Выборы признаны состоявшимися, поскольку прошли честно, открыто и с крайне небольшим количеством нарушений. Это признали все парламентские партии, а также общественные наблюдатели, в том числе иностранные. Явка на выборы составила 21,77%.

После подсчета 100% бюллетеней стало понятно, что состав новой Мосгордумы стал более сбалансированным в политическом плане. Провластные кандидаты получили большинство – 25 из 45 мандатов. Но, стоит отметить, что позиции упрочили коммунисты – у них 13 мест, представители ЛДПР, либеральные "яблочники", сторонники "Справедливой России". Таким образом городской парламент сможет лучше учитывать интересы всех москвичей, указал мэр столицы Сергей Собянин. Прошедшие выборы он назвал "самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю".

"В каждом округе за мандаты боролись в среднем по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, … Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", – подчеркнул градоначальник.

Действительно, предвыборная кампания сопровождалась активными протестными выступлениями. Несистемная оппозиция пыталась через призму выборов в Мосгордуму решить вопросы глобальной повестки. В частности, для этого продвигалась программа под названием "Умные выборы". Но горожане остались верны себе. В выборах принял участие примерно каждый пятый житель столицы. Этот результат, во-первых, является нормой для мировых мегаполисов, а во-вторых, традиционен для столицы – в 2014 г. явка составила 21,04%, отметил политконсультант, социолог Роман Романов.

"Когда мы смотрим, например, в социальных сетях на активных протестующих, то создается впечатление, что выборы в Мосгордуму обсуждает не только вся Москва, а весь мир. Потому что идет действительно нагнетание. И сейчас мы смотрим на результаты – и видим, что эти результаты находятся в привычном для Москвы коридоре "явки", – указал Романов. – Люди понимают, что Мосгордума – это не место для космических вопросов и вопросов страны. Это про жизнь двора, это про жизнь района. Это вопрос, будет у вас завод или не будет завода. Что построят, как благоустроят, где будет дорога", – пояснил социолог.

Помочь избирателю разобраться, кто из кандидатов на самом деле готов работать на благо города, района и каждого москвича, помогла необходимость сбора подписей. Накануне выборов многие критиковали это требование, называли его "пережитком". Но практика показывает, насколько важен реальный контакт с людьми.

"Это неплохо, когда кандидаты идут и общаются с живыми избирателями, убеждая их поставить подпись за свое выдвижение", – уверен политаналитик Александр Асафаров. Он напомнил, что кандидаты от "Единой России" сами отказались от права выйти на голосование без сбора подписей, которое они имели благодаря парламентскому преимуществу, то есть сами предпочли "пойти в народ". "На мой взгляд, это показывает, в том числе, их отношение к кампании: что они готовы к общению с людьми, что они их не испугались", – подчеркнул аналитик.

Такая работа дала результат. Практически все выдвиженцы, активно взаимодействующие с населением все лето, получили поддержку в день голосования. Лежа на диване, нельзя провести успешную предвыборную кампанию, сказала избранная депутат по 35 округу Наталья Метлина.

"Я провела на сегодняшний день 235 встреч. И это не просто кофейку попить с подружками, это 235 встреч, где десять, двадцать, пятьдесят, сто пятьдесят, двести человек. И ты час говоришь, тебя забрасывают вопросами, к тебе приходит провокация. Это очень честная игра", - рассказала Метлина.

В результате, избирателю оказалось не так важна партийная принадлежность кандидата, как его настрой и готовность делать реальные конкретные дела, сделал вывод председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. То есть "яблочники" или коммунисты победили не потому, что вошли в списки "Умного голосования", а потому что заработали доверие людей.

"В современной политике доступность, открытость коммуникации, готовность решить проблему, вовлеченность в проблемы является главным. Те, кто так работали, из прежнего созыва, не имеют никаких проблем, … они были лидерам и их ближайшие преследователи сильно отстали. Ни "Умное голосование", никакое другое не могло помешать им переизбраться на новый срок", – пояснил Костин.

Еще одним важным фактором стала прозрачность выборов. Москва уже прекрасно освоила КОИБы – технологию, когда отметки в бюллетене автоматически направляются в Центризбирком. Сейчас столица провела эксперимент, открыв в 3 из 45 округах возможность улаженного голосования через интернет. За этой новацией – будущее, уверен политолог Евгений Минченко.

"Думаю, рано или поздно мы придем и к электронному голосованию, и к электронному сбору подписей. Российская ассоциация по связям с общественностью, в которую я вхожу, вышла с инициативой дать возможность собирать подписи избирателей при помощи портала Госуслуг. Тогда, собственно, не будет этого выяснения, что вот почерковеды бракуют. Пожалуйста, есть удостоверенная государством электронная подпись, и к ней уже никто не придерется", – высказался политолог.

Высоко оценили возможность электронного голосования и иностранные наблюдатели, побывавшие на выборах в Москве. По мнению профессора Школы международных исследований в Париже Патрика Бруно, новая система поможет решить проблему, над которой ломают голосу эксперты всех государств мира: привлечь к процессу выборов молодежь. А француз Дэн Шефет сообщил, что, увидев процесс электронного голосования в действии, намерен рекомендовать использовать ее и во Франции. "Это большой вклад, который Москва сделала в избирательную систему мира", – заявил он.

В целом, ни он наблюдателей, ни от кандидатов, ни от избирателей не поступило серьезных жалоб на проведение голосования и подсчет результатов. Об этом сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Нарушений никаких не было. Было два сигнала – факты не подтвердились, все нормально. При подведении итогов ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от членов комиссии не поступало", – цитирует главу МГИК "Москва 24".

После обработки 100% бюллетеней стало известно, что на выборах в Мосгордуму седьмого созыва победили: