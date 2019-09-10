Россия не намерена плясать под дудку Европы

"Большая восьмерка" предназначена для тесного круга политических единиц, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, наша страна, хоть и состояла в G8, однако держалась особняком, поскольку не имела полноформатный допуск в международную команду.

Между тем она, как отметил глава кабмина, не способна решить глобальные проблемы и не обладает достаточной легитимностью, так как большинство животрепещущих вопросом рассматривается в формате G20, куда Москва вхожа.

"G8 была площадкой, чтобы обсудить в узком кругу различные политические вызовы, различные проблемы", – цитирует Медведева РИА "Новости".



Не лучшие времена, по мнению председателя правительства, сейчас переживают отношения России и Евросоюза. Однако они не уходят в "минус".

"Они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, на двусторонних проектах, развивая отношения исключительно с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально", – пояснил премьер-министр, добавив, что России нужно присмотреться к новому составу Еврокомиссии.

При этом, подчеркнул Дмитрий Анатольевич, Москва не намерена плясать под дудку ЕК, поскольку не портила с ней отношения.