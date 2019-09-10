"Умное голосование" не повлияло на итоги выборов в Мосгордуму

Избиратели отдали свои голоса вызывающим у них доверие кандидатам

Детище главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Умное голосование" не повлияло на результаты выборов в Мосгордуму, считают эксперты. Места в городском парламенте получила только треть от всех предложенных им кандидатов.

Оппозиционер неспроста включил в списки "Умного голосования" именно членов КПРФ. Политическая сила, поясняют политологи, является партией второго места, поэтому к ней и "примкнул" Навальный.

На выборах в столичный парламент он призвал москвичей голосовать в общей сложности за 45 кандидатов, 33 из которых – представители КПРФ. В итоге члены коммунистической партии заняли всего 13 кресел. Не исключено, что данная статистика свидетельствует о недоверии людей к основателю ФБК. На прошедших выборах победили кандидаты, которые активно вели предвыборную кампанию.

Ранее, как пишет РИА ФАН, проект Навального раскритиковал основатель "Яблока" Григорий Явлинский. Он заявлял, что сторонники партии не будут голосовать, если за кандидатов от партии будут агитировать те, кому избиратели не доверяют. Также, по информации агентства, "Умное голосование" подвергалось критике и со стороны членов "Справедливой России" и ЛДПР.

По итогам Единого дня голосования в парламенте Москвы сформировался хороший рабочий состав, есть представители и от правящей партии, и от оппозиции. Однако эксперты единогласно утверждают, что в этом нет заслуги Алексея Анатольевича. Люди сами сделали свой выбор.

Проект "Умное голосование" был запущен скандально известным общественным деятелем после того, как ряд кандидатов не допустили к выборам из-за подделанных подписей и подписей "мертвых душ". Ранее Дмитрий "Гоблин" Пучков заявил РИА ФАН, что этим проектом Навальный мог привлечь только "безмозглых" людей.