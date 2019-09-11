В Лондоне увидели новую угрозу со стороны Москвы

Глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс считает, что чрезвычайный кабинет при британском правительстве должен перейти на круглогодичный режим работы из-за новой угрозы России.

По его словам, Москва может возобновить так называемую "Большую игру". Под этим термином понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии, передает The Telegraph.

Сандерс отметил, что современная война ведется как на поле боя, так и в киберпространстве. По его мнению, Британия постоянно находится под угрозой атак вражеских государств, сообщает РИА ФАН.

Он добавил, что для успешного противостояния врагам, всему миру необходимо сплотиться также, как во время отравления Скрипалей в Солсбери, уточняет телеканал "360".