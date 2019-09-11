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США отказались от Европы

США бросили беззащитную Европу
Фото: pixabay.com
Вашингтону больше неинтересен Старый Свет

Канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год заявила, что США больше не будут защищать Европу и странам стоит рассчитывать только на свои способности.

"Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы",

цитирует Меркель ТАСС.

Политик добавила, что для защиты стран Старого Света нужно прикладывать больше усилий. При этом она подчеркнула, что США опережают европейские государства в военном и экономическом плане.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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