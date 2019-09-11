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Канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год заявила, что США больше не будут защищать Европу и странам стоит рассчитывать только на свои способности.
"Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы",
– цитирует Меркель ТАСС.
Политик добавила, что для защиты стран Старого Света нужно прикладывать больше усилий. При этом она подчеркнула, что США опережают европейские государства в военном и экономическом плане.
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