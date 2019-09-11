Вашингтону больше неинтересен Старый Свет

Канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год заявила, что США больше не будут защищать Европу и странам стоит рассчитывать только на свои способности.

"Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы",

– цитирует Меркель ТАСС.

Политик добавила, что для защиты стран Старого Света нужно прикладывать больше усилий. При этом она подчеркнула, что США опережают европейские государства в военном и экономическом плане.