Израиль пытается испортить отношения между Ираном и Россией

Слова Нетаньяху расценили как намерение вмешаться в отношения Тегерана и Москвы

Отправляясь на встречу к российскому лидеру Владимиру Путину, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал громкое заявление. По его мнению, политика Ирана, о чем зайдет речь на предстоящих переговорах, может выйти боком Москве.

В частности, главу кабмина настораживает активное продвижение Тегераном радикального ислама, о чем он предупредил президента РФ. На этом фоне, пояснил Нетаньяху, рано говорить об окрепшей связи между Россией и Ираном.

"Самая большая опасность для будущего России – радикальный ислам. Сегодня он управляется двумя силами",

– заявил Нетаньяху в интервью РБК, перечислив запрещенные в России исламистские группировки, одна из которых является самым "большим злом", так как стремится подчинить себе ядерное оружие.

Сказанное израильским премьером "Царьград" расценивает как попытку рассорить Москву и Тегеран. По версии издания, таким образом политик анонсирует, о чем пойдет речь в гостеприимной РФ.

Его визит запланирован на сегодня, 12 сентября, говорится на сайте Кремля.