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Израиль пытается испортить отношения между Ираном и Россией

Израиль поймали на попытке рассорить Иран и Россию
Фото: www.globallookpress.com
Слова Нетаньяху расценили как намерение вмешаться в отношения Тегерана и Москвы

Отправляясь на встречу к российскому лидеру Владимиру Путину, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал громкое заявление. По его мнению, политика Ирана, о чем зайдет речь на предстоящих переговорах, может выйти боком Москве.

В частности, главу кабмина настораживает активное продвижение Тегераном радикального ислама, о чем он предупредил президента РФ. На этом фоне, пояснил Нетаньяху, рано говорить об окрепшей связи между Россией и Ираном. 

"Самая большая опасность для будущего России – радикальный ислам. Сегодня он управляется двумя силами",

заявил Нетаньяху в интервью РБК, перечислив запрещенные в России исламистские группировки, одна из которых является самым "большим злом", так как стремится подчинить себе ядерное оружие. 

Сказанное израильским премьером "Царьград" расценивает как попытку рассорить Москву и Тегеран. По версии издания, таким образом политик анонсирует, о чем пойдет речь в гостеприимной РФ. 

Его визит запланирован на сегодня, 12 сентября, говорится на сайте Кремля. 

Ксения АНДРЕЕВА
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