В США рассказали о неприязни к России

Американский политик взбунтовалась против руководства, которое потребовало поддержать Москву

В откровения пустилась бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр. В своих мемуарах под названием "Школа идеалистки" она созналась в том, что пошла против воли руководства страны, которое потребовало поддержать Москву в голосовании в Совет по правам человека (СПЧ)

Однако из-за личной неприязни к России и политике государства, в том числе относительно Украины, в 2016 году американка ослушалась, объяснив свое поведение "иным настроением". Она сделала выбор в пользу российских соперниц – Хорватии и Венгрии, которые получили 114 и 144 голоса соответственно.

В итоге Москва отстала от Загреба на два балла, что шокировало всех. Именно Пауэр, по ее мнению, перешла дорогу РФ. Иначе у нее с Хорватией было бы равное количество голосов. Тогда второй тур был бы неминуем, где Россия вышла бы вперед благодаря "угрозам и взяткам".

"Это был первый раз в истории, когда ее правительство (России) проиграло крупные выборы в ООН", – цитирует Пауэр РИА "Новости".

Россияне приравняли действие автора мемуаров к госизмене с подтекстом: мол нашла, чем гордиться.



"Ничего удивительного. Для американских политиков таких понятий, как порядочность и честь, не существует", "Это свидетельство ее профнепригодности", "Да ладно, новость прям какая! Они там все Россию ненавидят! Главное – чтобы боялись", – рассудили читатели издания "ВЗГЛЯД".

Саманта Пауэр занимала пост постоянного представителя при ООН при Бараке Обаме в 2013-2017 годах.