Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В США рассказали о неприязни к России

В США признались в ненависти к России
Фото: www.globallookpress.com
Американский политик взбунтовалась против руководства, которое потребовало поддержать Москву

В откровения пустилась бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр. В своих мемуарах под названием "Школа идеалистки" она созналась в том, что пошла против воли руководства страны, которое потребовало поддержать Москву в голосовании в Совет по правам человека (СПЧ)

Однако из-за личной неприязни к России и политике государства, в том числе относительно Украины, в 2016 году американка ослушалась, объяснив свое поведение "иным настроением". Она сделала выбор в пользу российских соперниц – Хорватии и Венгрии, которые получили 114 и 144 голоса соответственно.

В итоге Москва отстала от Загреба на два балла, что шокировало всех. Именно Пауэр, по ее мнению, перешла дорогу РФ. Иначе у нее с Хорватией было бы равное количество голосов. Тогда второй тур был бы неминуем, где Россия вышла бы вперед благодаря "угрозам и взяткам". 

"Это был первый раз в истории, когда ее правительство (России) проиграло крупные выборы в ООН", – цитирует Пауэр РИА "Новости".

Россияне приравняли действие автора мемуаров к госизмене с подтекстом: мол нашла, чем гордиться.  

"Ничего удивительного. Для американских политиков таких понятий, как порядочность и честь, не существует", "Это свидетельство ее профнепригодности", "Да ладно, новость прям какая! Они там все Россию ненавидят! Главное – чтобы боялись",рассудили читатели издания "ВЗГЛЯД".  

Саманта Пауэр занимала пост постоянного представителя при ООН при Бараке Обаме в 2013-2017 годах. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Долгосрочный контракт: в Европе приняли решение по транзиту газа через Украину

Лишение "Газпрома" части мощностей в ЕС назвали "совпадением"

Французы задумали создать конкурента "Северному потоку-2"

Поставки газа по морю Париж не устраивают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей