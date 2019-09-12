Зеленский уволил главного разведчика Украины

Владислав Бухарев пошел на повышение

Спустя несколько месяцев после назначения президент Украины Владимир Зеленский снял главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева с должности. Впрочем, уволенный пошел на повышение.

Ему сразу же было предложено кресло первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ), говорится на сайте лидера Незалежной. Отмечается, что Бухаре возглавит Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Кто займет его прежнюю должность, которую он получил от Зеленского 11 июня, пока неизвестно, уточняет "Комсомольская правда".