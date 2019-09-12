Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский уволил главного разведчика Украины

Владислав Бухарев пошел на повышение

Спустя несколько месяцев после назначения президент Украины Владимир Зеленский снял главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева с должности. Впрочем, уволенный пошел на повышение.

Ему сразу же было предложено кресло первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ), говорится на сайте лидера Незалежной. Отмечается, что Бухаре возглавит Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Кто займет его прежнюю должность, которую он получил от Зеленского 11 июня, пока неизвестно, уточняет "Комсомольская правда"

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Долгосрочный контракт: в Европе приняли решение по транзиту газа через Украину

Лишение "Газпрома" части мощностей в ЕС назвали "совпадением"

Французы задумали создать конкурента "Северному потоку-2"

Поставки газа по морю Париж не устраивают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей