Зеленский уволил главного разведчика Украины

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Спустя несколько месяцев после назначения президент Украины Владимир Зеленский снял главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева с должности. Впрочем, уволенный пошел на повышение.
Ему сразу же было предложено кресло первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ), говорится на сайте лидера Незалежной. Отмечается, что Бухаре возглавит Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Кто займет его прежнюю должность, которую он получил от Зеленского 11 июня, пока неизвестно, уточняет "Комсомольская правда".
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