"Единая Россия" проведет Съезд в честь думских выборов

Знаковое для партии мероприятие будет посвящено избирательной кампании 2021 года

На предстоящем Съезде "Единой России" произойдет обновление партийных институтов, пообещал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Однако это не вся миссия масштабного мероприятия.

На Съезде начнется отчет не менее важного события в жизни страны. Он будет посвящен избирательной кампании в Госдуму 2021 года, отметил Турчак.

"Предваряя обсуждение планов на оставшуюся часть 2019 года, хотел бы отметить, что мы планируем проводить Съезд, который будет исключительно электоральным. Мы оценим прошедшие выборы, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года", – рассказал партиец.

Он подготовил коллег к напряженной работе в следующем году. На 2020-й, напомнил Турчак, в 48 регионах России намечены 74 избирательных кампании. В частности, 14 областей определятся с губернаторами. Также по стране пройду выборы депутатов в органы местного самоуправления, заксобрания и городские парламенты. Однако самыми ответственными станут выбор в Госдуму.

"Времени на раскачку нет. Мы с вами не должны почивать на лаврах, и результат, который мы получили на этих выборах, – не самоцель. Это, прежде всего, возможность реализовывать планы и наказы, которые собирали наши кандидаты", – резюмировал Турчак.

Напомним, 8 сентября в России прошел Единый день голосования. Тогда же завершились более 6 тысяч избирательных кампаний, по итогам которых будут замещаться более 47 тыс. мандатов.