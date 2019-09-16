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Устранять актуальные межпарламентские проблемы следует через поиск законодательных решений, учитывая традиции, полагает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, главным вопросом межпарламентской деятельности является "гармонизация законодательства и создание модельных законов".
Об этом глава нижней палаты заявил в ходе визита в Ташкент, где он встретился с председателем Сената (верхней палаты) Олий мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
"У нас с вами много вызовов, которые должны нас объединить в этом вопросе, – противодействие терроризму, наркотрафику, вопросы глобальной безопасности. Если говорить о Европе, то вопросы миграции", – цитирует Володина Sputnik.
В пример думский спикер привел Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), основная роль которой ограничивается "мониторингом и политической деятельностью". Так, во время последнего наблюдения за Россией ПАСЕ не учла традиций и культурного наследия страны, отметил Володин, назвав такой подход "стыдобищем".
По мнению парламентария, данное положение действует во вред, не помогая сближению народов. Тогда как Москва, наоборот, заботится о том, чтобы понять традиции и обычаи своих партнеров.
"Нам, странам, которые понимают процессы, исходя из уважения друг к другу, надо более активно выстраивать отношения на межпарламентском уровне. Наши межпарламентские структуры должны заниматься решением насущных проблем через поиск законодательных решений", – констатировал российский политик.
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