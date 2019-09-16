Спикер Госдумы рассказал, как гармонизировать межпарламентские отношения

Устранять актуальные межпарламентские проблемы следует через поиск законодательных решений, учитывая традиции, полагает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, главным вопросом межпарламентской деятельности является "гармонизация законодательства и создание модельных законов".

Об этом глава нижней палаты заявил в ходе визита в Ташкент, где он встретился с председателем Сената (верхней палаты) Олий мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

"У нас с вами много вызовов, которые должны нас объединить в этом вопросе, – противодействие терроризму, наркотрафику, вопросы глобальной безопасности. Если говорить о Европе, то вопросы миграции", – цитирует Володина Sputnik.

В пример думский спикер привел Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), основная роль которой ограничивается "мониторингом и политической деятельностью". Так, во время последнего наблюдения за Россией ПАСЕ не учла традиций и культурного наследия страны, отметил Володин, назвав такой подход "стыдобищем".

По мнению парламентария, данное положение действует во вред, не помогая сближению народов. Тогда как Москва, наоборот, заботится о том, чтобы понять традиции и обычаи своих партнеров.

"Нам, странам, которые понимают процессы, исходя из уважения друг к другу, надо более активно выстраивать отношения на межпарламентском уровне. Наши межпарламентские структуры должны заниматься решением насущных проблем через поиск законодательных решений", – констатировал российский политик.