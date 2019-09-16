Государствам, по мнению спикера Госдумы, стоит выработать систему для противостояния сторонним вызовам

В парламентском измерении следует сконцентрировать внимание на модельных законах, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, чтобы противостоять вызовам со стороны, России и Узбекистану также необходимо гармонизировать законодательство.

В частности, отметил спикер, только сообща можно преодолеть наркотрафик, терроризм и миграционные проблемы. Он напомнил, что Москва является лидером по инвестициям в Ташкент, а товарооборот между странами – чуть меньше, чем с Пекином.

"Сегодня мы исходим из того,что отношения между нашими странами стали динамично развиваться, за буквально 2-3 года прошло 11 межпарламентских встреч, товарооборот в 2018 году вырос на 21,2 процента и достиг 4,4 млрд долларов, вместе с этим ставится задача выйти на показатель в 10 миллиардов", – посчитал Володин, передает МИА "Sputnik Узбекистан".

Парламентарий отметил необходимость развития двусторонних отношений, возложив отдельную роль на межпарламентское партнерство. Именно сегодня, 16 сентября, государства подписали соглашение о сотрудничестве.

"Это необходимо, чтобы перейти к конкретным формам работы. В рамках соглашения наши профильные комитеты будут более тесно выстраивать свою работу, мы сможем создавать структуры, нацеленные на решение конкретных задач", – пояснил думский спикер, уточнив, что между Госдумой РФ и другими парламентами действует более 10 Комиссий высокого уровня, в том числе с Китаем, Ираном, Казахстаном и Францией.