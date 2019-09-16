Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Володин призвал гармонизировать законодательство России и Узбекистана

Володин призвал гармонизировать законодательство России и Узбекистана
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Государствам, по мнению спикера Госдумы, стоит выработать систему для противостояния сторонним вызовам

В парламентском измерении следует сконцентрировать внимание на модельных законах, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, чтобы противостоять вызовам со стороны, России и Узбекистану также необходимо гармонизировать законодательство. 

В частности, отметил спикер, только сообща можно преодолеть наркотрафик, терроризм и миграционные проблемы. Он напомнил, что Москва является лидером по инвестициям в Ташкент, а товарооборот между странами – чуть меньше, чем с Пекином. 

"Сегодня мы исходим из того,что отношения между нашими странами стали динамично развиваться, за буквально 2-3 года прошло 11 межпарламентских встреч, товарооборот в 2018 году вырос на 21,2 процента и достиг 4,4 млрд долларов, вместе с этим ставится задача выйти на показатель в 10 миллиардов", – посчитал Володин, передает МИА "Sputnik Узбекистан".

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Парламентарий отметил необходимость развития двусторонних отношений, возложив отдельную роль на межпарламентское партнерство. Именно сегодня, 16 сентября, государства подписали соглашение о сотрудничестве.

"Это необходимо, чтобы перейти к конкретным формам работы. В рамках соглашения наши профильные комитеты будут более тесно выстраивать свою работу, мы сможем создавать структуры, нацеленные на решение конкретных задач", – пояснил думский спикер, уточнив, что между Госдумой РФ и другими парламентами действует более 10 Комиссий высокого уровня, в том числе с Китаем, Ираном, Казахстаном и Францией. 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Названа дата объединения России и Белоруссии

Раскрыты детали плана по интеграции

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей