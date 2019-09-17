Ситуацию назвали выходящей из ряда вон

Американский военный корабль "USNS Yuma" оказался блокирован российскими сторожевыми кораблями рядом с Грузией.

По неизвестным причинам грузинская сторона отказалась пропустить судно ВМС США в свои территориальные воды, в то же время с востока выход ему преградили военные РФ.



По информации ресурса Avia.pro, капитан американского корабля отключил систему слежения за перемещением морского судна, при этом военное судно все еще находится в международных водах Черного моря.

Отмечается, что причина появления американцев в Черном море неизвестна: ни США, ни Грузия не дают комментариев по этому вопросу. Вероятно, кораблю придется либо покинуть акваторию Черного моря, либо уйти к его западным берегам.

Впрочем, комментаторы в Сети выразили сомнение в правдивости этой новости:

"Похоже на фейк ,... не верится совсем , кто им это разрешит , шестеркам ?!!..........сомнительная история....", "Ну такого быть не может априори. Это все равно, что мой хомяк перегородил бы мне вход в дом... Думаю, что причина там чисто техническая", "чот больше на фейк похоже.Америкосы там глубоководный порт строят и похоже капитально там обживаются,а то что их не пускают якобы это из ряда вон".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.



