В США настаивают на диалоге с Россией

Страны-участницы "большой семерки" уже не занимают ключевых позиций на мировой арене, резюмировал американский журналист Тодд Вуд. По его словам, с тех пор, как международный клуб был сформирован, многое изменилось, поэтому его роль в современной политике сильно преувеличена.

Экономика Италии, Канады, Германии и Франции истощается. По версии Вуда, они спускаются в "социалистический зомби-ленд". Расшатывает и без того не устойчивое положение Старого света поток мигрантов. Данный процесс американец окрестил "культурным самоубийством".

"Если вкратце, то Западная Европа медленно умирает, – констатировал Вуд на страницах The Washington Times, продолжив. – Так зачем нужна эта встреча лидеров для принятия решений по мировой политике и укреплению безопасности? Это как если бы британский монарх выступил с заявлением о мировых делах: это просто уже неважно".

На фоне выдыхающейся Европы и никчемности "мирового сабантуя", как автор материала называет G7, он призывает Запад к диалогу с Россией. По мнению Вуда, мир не нуждается в "Большой семерке", а вот конфликт с Москвой чреват последствиями.

Напомним, "Большая восьмерка" прекратила свое существование в 2014 году.