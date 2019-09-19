Российский университет транспорта вошел в топ лучших в мире

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Третий международный рейтинг был подготовлен по инициативе"Три миссии университета", подготовленный Ассоциацией составителей рейтингов по инициативе Российского союза ректоров в соответствии с поручением Президента России В.В. Путина.
Ведущий транспортный вуз страны – Российский университет транспорта - вошел в интервальную группу 1001-1100 в мировом рейтинге
Создание списка лучших вузов поддержали в Китае, России, Японии и Турции, а также в других государствах. В РФ прошло масштабное обсуждение, в котором принимали участие более 100 университетов. Членами экспертного совета стали 25 экспертов – представители 16 стран.
Кроме того, Российский университет транспорта также входит список вузов, занимающих 301-350 места в рейтинге университетов стран БРИКС, составляемом QS Quacquarelli Symonds.
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