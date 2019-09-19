Российский университет транспорта вошел в топ лучших в мире

В издании Rating Review 19 сентября был опубликован международный рейтинг вузов "Три миссии университета". В этом году в него вошли 1200 учебных заведений, 74 из которых - российские. В число лучших вошел и Российский университет транспорта (МИИТ)

Третий международный рейтинг был подготовлен по инициативе"Три миссии университета", подготовленный Ассоциацией составителей рейтингов по инициативе Российского союза ректоров в соответствии с поручением Президента России В.В. Путина.

Ведущий транспортный вуз страны – Российский университет транспорта - вошел в интервальную группу 1001-1100 в мировом рейтинге и в интервальную группу 48-58 среди российских вузов.

"Три миссии университета" – абсолютно новый рейтинг, с помощью которого оценивается образование, наука и взаимодействие с обществом. При составлении рейтинга используются только объективные критерии, которые одобрены международными экспертами.

Информация о вузах берется с официальных сайтов вузов, а также с независимых международных источников. В их числе: Elsevier, владеющий библиографической и реферативной базами данных Scopus, Clarivate Analytics -поставщик данных и метрик из InCites и Global Institutional Profiles Project (GIPP)), а также известные образовательные онлайн-платформы, энциклопедия "Википедия", а также поисковые системы, крупные социальные сети, сайты международных студенческих олимпиад и научных премий.

Создание списка лучших вузов поддержали в Китае, России, Японии и Турции, а также в других государствах. В РФ прошло масштабное обсуждение, в котором принимали участие более 100 университетов. Членами экспертного совета стали 25 экспертов – представители 16 стран.



Кроме того, Российский университет транспорта также входит список вузов, занимающих 301-350 места в рейтинге университетов стран БРИКС, составляемом QS Quacquarelli Symonds.





