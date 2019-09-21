На Украине забирают в армию детей

Воевать в стране стало некому

В Киевской области в селе Гребенки пятилетнего ребенка призвали на службу в армии. Об этом рассказала его мать.

"Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему пять лет", – сказала женщина.

Отмечается, что путаница возникла из-за того, что кто-то исправил год рождения ребенка. Позже семье принесли извинения, передает "Украина.ру".