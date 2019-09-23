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В США приготовились к вмешательству России в предстоящие выборы президента

Нового президента США назначит Кремль
Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне заявили о возможностях Москвы повлиять на выборы главы государства в 2020 году

В конгресс США внесли законопроект, в котором предлагают создать специальный центр реагирования на зарубежные операции по оказанию влияния. Кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Эми Клобушар считает, что такая мера позволит обезопасить предстоящие выборы в стране от вмешательства России.

"Нам известно, что иностранные государства и их агенты проводили масштабные и изощрённые кампании по оказанию влияния с целью сеять раскол, распространять дезинформацию и вводить американский народ в заблуждение",

– цитирует ее RT.

Соавтор проекта сенатор-демократ Джек Рид утверждает, что Москва представляет большую информационную опасность для Вашингтона. По его мнению, Кремль вместе с союзниками попытаются повлиять на выборы в 2020 году.

Комиссия Мюллера расследовала "российское вмешательство" в американские выборы на протяжении почти двух лет. В итоге спецпрокурор подтвердил обвинения во вмешательстве, однако не нашел подтверждения "сговора" между Дональдом Трампом и Россией. Кремль всегда отрицал, что как-либо воздействовал на процесс выбора президента в США.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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