Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Американцы присвоили себе Арктику

Американцы присвоили себе Арктику
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон не хочет отдавать власть над регионом Москве

Журнал The National Interest выпустил статью с заголовком "Арктика принадлежит Америке". Автор отмечает, что регион становится все более привлекательным из-за природных богатств, и Вашингтон не должен отдавать контроль над регионом Москве и Пекину.

В США нарастает недовольство укреплением России в Арктике. В Пентагоне считают, что Кремль может использовать Севморпуть не только для военных перемещений, но и для поставок сжиженного природного газа, товаров и сырья в Азию и Европу.

"Коммерческий трафик из Китая уже использует этот маршрут и инвестирует миллиарды долларов. Этот путь на 20 дней короче азиатско-европейского маршрута, который используется для транспортировки грузов с проходом через Суэцкий канал или через Панамский канал",

говорится в статье.

Журналист утверждает, что угрозы Вашингтоны в адрес Москвы и Пекина построены с опорой на военную силу. При этом именно военные якобы должны объяснить всему миру, что Арктика принадлежит США, передает "Царьград".

Автор статьи напоминает, что власти Китая понимают статус России как "арктической державы", без участия которой не может быть решен ни один вопрос в регионе, уточняет НСН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

России предложили откупиться от скандала вокруг дела Скрипалей

Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Доллар продолжит падать на следующей неделе

Рубль усиливает позиции в течение месяца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей