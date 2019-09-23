Вашингтон не хочет отдавать власть над регионом Москве

Журнал The National Interest выпустил статью с заголовком "Арктика принадлежит Америке". Автор отмечает, что регион становится все более привлекательным из-за природных богатств, и Вашингтон не должен отдавать контроль над регионом Москве и Пекину.

В США нарастает недовольство укреплением России в Арктике. В Пентагоне считают, что Кремль может использовать Севморпуть не только для военных перемещений, но и для поставок сжиженного природного газа, товаров и сырья в Азию и Европу.

"Коммерческий трафик из Китая уже использует этот маршрут и инвестирует миллиарды долларов. Этот путь на 20 дней короче азиатско-европейского маршрута, который используется для транспортировки грузов с проходом через Суэцкий канал или через Панамский канал",

– говорится в статье.

Журналист утверждает, что угрозы Вашингтоны в адрес Москвы и Пекина построены с опорой на военную силу. При этом именно военные якобы должны объяснить всему миру, что Арктика принадлежит США, передает "Царьград".

Автор статьи напоминает, что власти Китая понимают статус России как "арктической державы", без участия которой не может быть решен ни один вопрос в регионе, уточняет НСН.