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В партии Меркель заговорили о снятии санкций с России

В партии Меркель заговорили о снятии санкций с России
Фото: www.globallookpress.com
Германия несет серьезные убытки из-за ограничений

Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Майк Моринг выступил за постепенную отмену антироссийских санкций. Однопартиец Меркель отметил, что сделать это надо прямо сейчас – при действующем созыве бундестага, который будет заседать до 2021 года.

Отмену санкций можно увязать с ситуацией на востоке Украины. "Если будет видно, что там происходит движение к разумному решению, санкции могут быть ослаблены – шаг за шагом, постепенно", – заявил политик в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. По его словам, в восточных регионах Германии ожидают готовности к диалогу с Россией.

Моринг выдвинут основным кандидатом от ХДС на пост главы правительства Тюрингии. Выборы в земельный парламент в регионе пройдут 27 октября. В начале сентября он подчеркивал, что ограничительные меры, введенные Россией в ответ на санкции ЕС, наносят вред, прежде всего, сельскому хозяйству.

Карина СИРАЗОВА
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