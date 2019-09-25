Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Единая Россия" внесет свой вклад в бюджетное законодательство страны

Фото: er.ru
Партийцы создадут рабочую группу, которая внесет необходимые корректировки

"Единая Россия" займется изменениями бюджетного законодательства. С этой целью в партии будет создана рабочая группа, которая приступит к своим обязанностям уже на следующей неделе, сообщил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов. 

Единороссы займутся сокращением межбюджетного разрыва и сроков поступления средств в регионы, а также обеспечением инвестиционных проектов областей и развитием сельских территорий. Партия, подчеркнул парламентарий, заинтересована, чтобы средства из госказны доходили в субъекты РФ в максимально короткие сроки – в первом квартале 2020 года.  

"Второй момент – это колоссальная разница в бюджетной обеспеченности регионов, а также ориентирование федерального бюджетного процесса на поддержку инвестиционных проектов в субъектах: по сути, это вопрос государственно-частного партнерства: строительство аэропортов, мостовых переходов, других крупных объектов, современных предприятий. Но для инвестора важны инфраструктурные вещи: дороги, железнодорожных, подъездных путей, освещение, проведение газа", – пояснил Неверов.

Сергей Неверов. Фото: er.ru

Также, отметил он, "Единая Россия" вплотную займется вопросом реализации и финансирования программы комплексного развития сельхозтерриторий. В итоге, пообещал партиец, рабочая группа подготовит проект постановления Госдумы, где будут отражены все рекомендуемые бюджетные и законодательные корректировки.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Безобразная ситуация": США оставили без виз новую российскую делегацию

Еще несколько дипломатов из нашей страны не получили разрешения на въезд в Америку

До конца года уйдет: в Конгрессе США подняли бунт против Трампа

Политик рискует потерять власть до выборов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей