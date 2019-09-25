Партийцы создадут рабочую группу, которая внесет необходимые корректировки

"Единая Россия" займется изменениями бюджетного законодательства. С этой целью в партии будет создана рабочая группа, которая приступит к своим обязанностям уже на следующей неделе, сообщил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.

Единороссы займутся сокращением межбюджетного разрыва и сроков поступления средств в регионы, а также обеспечением инвестиционных проектов областей и развитием сельских территорий. Партия, подчеркнул парламентарий, заинтересована, чтобы средства из госказны доходили в субъекты РФ в максимально короткие сроки – в первом квартале 2020 года.

"Второй момент – это колоссальная разница в бюджетной обеспеченности регионов, а также ориентирование федерального бюджетного процесса на поддержку инвестиционных проектов в субъектах: по сути, это вопрос государственно-частного партнерства: строительство аэропортов, мостовых переходов, других крупных объектов, современных предприятий. Но для инвестора важны инфраструктурные вещи: дороги, железнодорожных, подъездных путей, освещение, проведение газа", – пояснил Неверов.

Также, отметил он, "Единая Россия" вплотную займется вопросом реализации и финансирования программы комплексного развития сельхозтерриторий. В итоге, пообещал партиец, рабочая группа подготовит проект постановления Госдумы, где будут отражены все рекомендуемые бюджетные и законодательные корректировки.