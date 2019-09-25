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Команда Турчака поможет доработать законопроект о цифровых инновациях

Команда Турчака поможет доработать законопроект о цифровых инновациях
Андрей Турчак. Фото: ER.RU
Совет верхней палаты парламента окажет поддержку Минэкономразвития

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации заинтересован в проекте закона "Об экспериментальных режимах в сфере цифровых инноваций" и готов предложить свою помощь в его доработке министерству экономического развития, заявил председатель объединения, вице-спикер Совфеда и секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он напомнил, что весной рассмотрение документа было отложено. 

"Я знаю, что министерство сейчас работает над этим вопросом. Когда законопроект будет внесен? И если необходима какая-то поддержка, помощь наших экспертов, членов Совета, мы готовы с нашими экспертами собраться. Мы активно работаем с Саввой Витальевичем Шиповым. Хотелось бы, чтобы этот законопроект был как можно быстрее внесен", – пояснил парламентарий. 

Своевременным назвал предложение глава Минэкономразвития Максим Орешкин и попросил Совет не медлить. Министр отметил "революционный характер" законопроекта.

Фото: www.globallookpress.com

"Мы де-факто из единого правового поля делаем определенные исключения, которые просто необходимы для того, чтобы тестировать новые законодательные, административные решения в части применения новых технологий. Это тот же искусственный интеллект, все, что связано с большими данными, обработкой данных – здесь еще во многом неизведанное пространство с точки зрения нормативно-правового поля", – подчеркнул Орешкин, отметив, что документ готов к внесению, однако существуют некие разногласия.

За инициативность команду Турчака похвалила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко, призвав "активно включиться в эту работу".

Ксения АНДРЕЕВА
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