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Экс-глава ДНР стал мэром российского города

Чиновника рекомендовал глава республики

Бывший врио главы провозглашенной Донецкой народной республики  Дмитрий Трапезников назначен исполняющим обязанности главы города Элиста.

Трапезников назначен на пост по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова, сообщается на сайте городской администрации. 

Дмитрий Трапезников был менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер", с 2010 по 2012 гг. работал заместителем главы районного совета Донецка, затем стал заместителем председателя Совета министров ДНР.  После убийства в август прошлого года Александра Захарченко Трапезников занял его должность, напоминает URA.RU

Валентина МАЙОРОВА
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