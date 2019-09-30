Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

На похоронах Ширака рядом с Путиным заметили женщину

Путина засняли с женщиной на похоронах Ширака
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российский лидер попал в кадр с эффектной брюнеткой

В понедельник. 30 октября, хоронят скончавшегося на прошлой неделе экс-президента Франции Жака Ширака. Попрощаться со своим "кумиром" прилетел российский лидер Владимир Путин, рядом с которым в объектив видеокамеры попала таинственная незнакомка.

На кадрах, снятых в церкви Сен-Сюльпис, видно, что по правую руку от Владимира Владимировича стоит эффектная брюнетка. Видео размещено в Twitter "Кремлевский пул РИА". Путин на вопрос о том, кем он восхищается, назвал имя покойного Ширака, которому было 86 лет. 

Напомним, трижды мэр Парижа и дважды премьер-министр Франции был у руля страны с 1995 по 2007 год. Сегодня в связи с его смертью в руспублике объявлен день национального траура.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

В Великобритании объявили режим войны с Россией

Лондон жестко ответит на внешние угрозы

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей