Российский лидер попал в кадр с эффектной брюнеткой

В понедельник. 30 октября, хоронят скончавшегося на прошлой неделе экс-президента Франции Жака Ширака. Попрощаться со своим "кумиром" прилетел российский лидер Владимир Путин, рядом с которым в объектив видеокамеры попала таинственная незнакомка.

На кадрах, снятых в церкви Сен-Сюльпис, видно, что по правую руку от Владимира Владимировича стоит эффектная брюнетка. Видео размещено в Twitter "Кремлевский пул РИА". Путин на вопрос о том, кем он восхищается, назвал имя покойного Ширака, которому было 86 лет.

Напомним, трижды мэр Парижа и дважды премьер-министр Франции был у руля страны с 1995 по 2007 год. Сегодня в связи с его смертью в руспублике объявлен день национального траура.