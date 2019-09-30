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Команда "Единой России" отличилась на муниципальных выборах

Команда
Фото: er.ru
Кандидатам от партии доверяет преобладающее большинство избирателей

В минувшее воскресенье, 29 сентября, в шести регионах России состоялись выборы в органы местного самоуправления. В результате голосования кандидаты от партии "Единая Россия" получили 69 мандатов (73%) из 95 возможных. 

Так, в Пермском крае 27 из 46 мест заняли единороссы: 11 партийцев прошли в Думу Березовского муниципального округа, 12 – в Ординском и 4 – в Александровском. Также представители "ЕР" выбились в лидеры на выборах депутатов городских и сельских поселений в Брянской области.

Примечательно, что на выборах депутатов Вадьковского и Посудичского сельсоветов единороссам достались 10 мандатов из 10. По одному из двух мандатов партийцы забрали на довыборах в Республике Коми и повторном голосовании в Волгоградской области.

Ксения АНДРЕЕВА
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