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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что одной из причин Второй мировой войны стала позиция руководства Великобритании и Франции, делавших ставку на "умиротворение" Германии и ее использование против СССР.
"Основная вина за развязывание этого конфликта, безусловно, лежит на германских нацистах, однако...гитлеровская идеология находила немало защитников в высоких кабинетах европейских столиц, прежде всего, Лондона и Парижа", -
приводит РИА "Новости" слова Нарышкина.
По мнению главы российской внешней разведки, Франция и Британия которые были уверены, что нацисты будут бороться только с Советским Союзом, поэтому ему и позволили провести аншлюс Австрии и разделить Чехословакию.
Нарышкин подчеркнул, что резолюция Европейского парламента, в которой СССР назван виновником развязывания Второй мировой войны, – это "политический заказ" против России, отмечает ТАСС.
Европарламент 19 сентября проголосовал за резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", где утверждается, что Вторая мировая была спровоцирована Германией и Советским Союзом, подписавшими пакт Молотова – Риббентропа.
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