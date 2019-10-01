Европейским политикам посоветовали учить историю

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что одной из причин Второй мировой войны стала позиция руководства Великобритании и Франции, делавших ставку на "умиротворение" Германии и ее использование против СССР.

"Основная вина за развязывание этого конфликта, безусловно, лежит на германских нацистах, однако...гитлеровская идеология находила немало защитников в высоких кабинетах европейских столиц, прежде всего, Лондона и Парижа", -

приводит РИА "Новости" слова Нарышкина.

По мнению главы российской внешней разведки, Франция и Британия которые были уверены, что нацисты будут бороться только с Советским Союзом, поэтому ему и позволили провести аншлюс Австрии и разделить Чехословакию.

Нарышкин подчеркнул, что резолюция Европейского парламента, в которой СССР назван виновником развязывания Второй мировой войны, – это "политический заказ" против России, отмечает ТАСС.

Европарламент 19 сентября проголосовал за резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", где утверждается, что Вторая мировая была спровоцирована Германией и Советским Союзом, подписавшими пакт Молотова – Риббентропа.