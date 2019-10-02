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Путин вспомнил Мэй в деле о "вмешательстве" России в американские выборы

Путин подколол британцев на фоне скандала с США
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Лидер России ждет, когда в Соединенных Штатах возобладает здравый смысл в вопросе взаимоотношений между РФ и США

Президент РФ Владимир Путин кратко ответил на вопрос о "вмешательстве" Москвы в будущие президентские выборы в США фразой экс-премьера Великобритании Терезы Мэй "highly likely" (весьма вероятно). Об этом он сказал во время пленарного заседания III международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

Видеотрансляцию мероприятия ведет телеканал RT.

"Highly likely – мы это уже слышали. Он (спецпрокурор Роберт Мюллер) не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно", – считает Путин.


По его мнению, все, что сейчас происходит в США, идет и во вред российско-американским связям, и во вред самим Штатам.

Также российский лидер отметил, что в настоящее время нет прогресса в отношениях между РФ и США, однако Кремль надеется, что рано или поздно в Вашингтоне в данном вопросе разум победит.

"Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы – хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы Соединенных Штатов, сыграют свою роль, и отношения между Россией и Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет", – заявил Путин.

Он добавил, что у него и Трампа "не было никогда никакой близости", как нет ее и сейчас, но есть "достаточно устойчивые доверительные отношения".

"Эти все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом, какая же здесь близость?" – подчеркнул глава РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Елена УСОВА
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