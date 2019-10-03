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Западная Европа не имеет права оказывать давление на Венгрию из-за энергетического сотрудничества с Россией, считает венгерский министр иностранных дел
Петер Сийярто.
"Нас совершенно не волнует, что об этом думают в Брюсселе, потому что речь идет о нашей собственной энергетической безопасности", -
подчеркнул Сийярто в интервью "Известиям".
По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, попытки Евросоюза повлиять на энергетическое сотрудничество двух стран неприемлемы. Сейчас идет строительство "Северного потока", по которому газ из РФ пойдет в Евросоюз, а Германия, к примеру, является крупнейшим европейским заказчиком "Газпрома".
В международном проекте АЭС "Пакш-2" Росатом выиграл тендер на постройку блоков новой станции, при этом в строительстве также участвуют компании из США, Франции и ФРГ.
"Я не вижу каких-либо объективных причин для давления на Венгрию", -
подытожил дипломат.
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