Будапешт расширяет взаимодействие с Москвой

Западная Европа не имеет права оказывать давление на Венгрию из-за энергетического сотрудничества с Россией, считает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.



"Нас совершенно не волнует, что об этом думают в Брюсселе, потому что речь идет о нашей собственной энергетической безопасности", -

подчеркнул Сийярто в интервью "Известиям".

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, попытки Евросоюза повлиять на энергетическое сотрудничество двух стран неприемлемы. Сейчас идет строительство "Северного потока", по которому газ из РФ пойдет в Евросоюз, а Германия, к примеру, является крупнейшим европейским заказчиком "Газпрома".

В международном проекте АЭС "Пакш-2" Росатом выиграл тендер на постройку блоков новой станции, при этом в строительстве также участвуют компании из США, Франции и ФРГ.

"Я не вижу каких-либо объективных причин для давления на Венгрию", -

подытожил дипломат.