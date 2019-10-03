Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

ФСИН лишилась руководителя

Президент России подписал соответствующий указ

Владимир Путин уволил директора Федеральной службы исполнения наказаний России Геннадия Корниенко.

О решении главы государства освободить от должности главу ФСИНА сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, где опубликован соответствующий указ.

Помимо Корниенко своих должностей лишись и некоторые другие представители правоохранительных органов страны. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей