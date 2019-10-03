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Владимир Путин уволил директора Федеральной службы исполнения наказаний России Геннадия Корниенко.
О решении главы государства освободить от должности главу ФСИНА сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, где опубликован соответствующий указ.
Помимо Корниенко своих должностей лишись и некоторые другие представители правоохранительных органов страны.
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