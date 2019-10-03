В Белом доме разыграли пикантную сценку

Дональд Трамп в очередной раз отошел от дипломатического протокола на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинисте.

Услышав реплику журналиста, что Финляндия – самая счастливая страна в мире, Трамп ответил: "Конечно", после чего игриво хлопнул Ниинисте по колену. Надо заметить финскому лидеру жест американского президента не понравился, и он предостерегающе поднял руку.

Финскому президенту не понравилось, что Трамп потрогал его за колено pic.twitter.com/bWYw7khjdJ — RT на русском (@RT_russian) 3 октября 2019 г.

Видео с пикантным моментом пресс-конференции доступно на страничке RT в Twitter.

"Харрасмент!", "Манеры исключительных", "Какой недотрога)", "Сдержался, чтобы не вмазать правой", "У Трампа "обострение" в связи с импичментом. Совсем берега попутал", -

написали развеселившиеся комментаторы в Сети (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).