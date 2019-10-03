Российским дипломатам Вашингтон снова сорвал поездку в Штаты

Американцы не выдали визы представителям МИД России, которые должны были принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс". Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

По ее словам, такое поведение Вашингтона стало приобретать регулярный характер.

"На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей министерства иностранных дел России на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс"", – цитирует ТАСС Захарову.

Она отметила, что цель форума – укрепление взаимопонимания и сотрудничества через дипломатию. По ее мнению, "кому-то в вашингтонских политических кругах", вероятно, такие задачи не нравятся.

Как напоминает "URA.RU", скандал с невыдачей виз разгорелся в конце сентября, когда американская сторона не позволила некоторым членам российской делегации принять участие в заседании Генсассамблеи ООН в Нью-Йорке.

