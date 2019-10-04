Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Захарова подняла на смех Порошенко

Дипломата удивил разворот бывшего украинского лидера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова со свойственным ей юмором прокомментировала реакцию экс-президента Украины Петра Порошенко на подписание "формулы Штайнмайера".

"Это умиляет, потому что, во-первых, Минские договоренности были подписаны Порошенко. Во-вторых... именно его и его делегацию... часть украинского истеблишмента обвинила в том, что он сдает позиции", –

приводит слова Захаровой "Свободная пресса".

Дипломат напомнила, что если ранее Порошенко доказывал, что не сдал позиции, согласившись на Минские договоренности, то теперь он стоит на противоположной позиции.

Более того, Порошенко объявил, что готов представить Владимиру Зеленскому собственноручно разработанную "дорожную карту" реализации Минских договоренностей вместо "формулы Штайнмайера".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Дания одобрила строительство "Северного потока – 2"

Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей