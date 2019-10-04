Дипломата удивил разворот бывшего украинского лидера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова со свойственным ей юмором прокомментировала реакцию экс-президента Украины Петра Порошенко на подписание "формулы Штайнмайера".

"Это умиляет, потому что, во-первых, Минские договоренности были подписаны Порошенко. Во-вторых... именно его и его делегацию... часть украинского истеблишмента обвинила в том, что он сдает позиции", –

приводит слова Захаровой "Свободная пресса".

Дипломат напомнила, что если ранее Порошенко доказывал, что не сдал позиции, согласившись на Минские договоренности, то теперь он стоит на противоположной позиции.

Более того, Порошенко объявил, что готов представить Владимиру Зеленскому собственноручно разработанную "дорожную карту" реализации Минских договоренностей вместо "формулы Штайнмайера".